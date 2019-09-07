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Tekerlemeleri çocuklara sevdiren kitap: Sarımsaklanır mı Kedi

Gülsevin Kıral’ın kalemiyle şekillenen “Sarımsaklanır mı Kedi?” öykü kitabı, çocukları tekerlemenin büyülü ve eğlenceli dünyasına davet ediyor.

Özel İçerik | 07.09.2019 - 10:01..
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Tekerlemeleri çocuklara sevdiren kitap: Sarımsaklanır mı Kedi

Tekerlemeler, özellikle çocukların hoşça vakit geçirmesi ve konuşma kabiliyeti kazanması için önemli birer kaynak niteliğinde. Hepimiz çocuk olduk. Oyunlarımızın en eğlenceli hali tekerlemeler ile birlikte arkadaşlarımızı oyuna davet ettiğimiz ya da oyundan çıkardığımız anlardı. Söylediğimiz tekerlemeler ile adeta şarkı gibi tempo tuttuğumuz anlar hala aklımızda. Bu denli eğlenceli vakit geçirmemize neden olan tekerlemelerin hikâyelerini kaçımız biliyoruz? Acaba, dilden dile dolaşan, her çocuğun sokağından geçen o meşhur tekerlemeleri ilk kim söyledi? Nereden esinlendi? Gülsevin Kıral, bu eşsiz çalışmasıyla çocukların yanı sıra yetişkinlere de hitap ediyor.

Tekerlemeleri çocuklara sevdiren kitap: Sarımsaklanır mı Kedi

SARIMSAKLANIR MI KEDİ?

Mizahı anlayışıyla sevilen, eğlenceli üslubuyla çocuklara okumayı sevdiren Gülsevin Kıral, halk edebiyatının değerli ve unutulmaz tekerlemelerini, küçük okurları için muzip birer öyküye dönüştürdü. Söylemesi ve dinlemesi hoş, dil oyunlarıyla kurgulanmış öykü şiirleri ile okuyucuyu komik, şen ve renkli bir dünyaya davet ediyor. Her yaştan okurun Türkçenin tadına varmasını sağlayan dil oyunlarıyla kurgulanan kitap, çocukların tekerlemeleri rahatlıkla anlayıp, yaratıcı yollarla yorumlamalarına olanak tanıyor. Uluslararası üne sahip sanatçı Sadi Güran'ın desenleriyle renklenen kitap, görsel bir edebiyat şöleni sunuyor. Gülsevin Kıral, 12 öykü şiiri şu şekilde sıralıyor:

1-Masalın Tadı, Gündüz ve Gece

2-Sarımsaklanır mı Kedi?

3-Gün Gelir…

4-Küçük Balık

5- Güz Renkleri Güz Sesleri

6-Kuzey-Kutu-Bu

7-Tekerleme Şekerleme

8-Tarlada İzi Olanın Harmanda Yüzü Olur

9-Geride Kaldı Oyunlarım

10-Arkadaşlarım

11-Çoban Ayşe

12-Kime Gelsin Üç Elma?

Tekerlemeleri çocuklara sevdiren kitap: Sarımsaklanır mı Kedi

Sarımsıklanır mı kedi?

Gülsevin Kıral

Günışığı Kitaplığı Yay.

S.:128

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