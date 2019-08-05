Tekirdağ'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Çavuşköy’den Malkara istikametine seyreden Murat Öz'ün kullandığı otomobil, kontrolden çıktı.

ARAÇ TAKLALAR ATTI, SÜRÜCÜ YARALANADI

Takla atan araç hurdaya döndü, sürücü Öz ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının, tedavisi sürüyor.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, kazayla ilgili konuşan Kahraman Koyuncu ve Batuhan Top isimli vatandaş, ilçe merkezinden sesi duyup olay yerine koştuklarını ifade etti.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.