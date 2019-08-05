taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.578
Euro
6.2088
Altın
1458.59
Borsa
99679.44
Gram Altın
261.578

Tekirdağ'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Malkara ilçesinde bir araç, kontrolden çıkarak taklalar attı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İHA | 05.08.2019 - 08:44..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Çavuşköy’den Malkara istikametine seyreden Murat Öz'ün kullandığı otomobil, kontrolden çıktı.

ARAÇ TAKLALAR ATTI, SÜRÜCÜ YARALANADI

Takla atan araç hurdaya döndü, sürücü Öz ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının, tedavisi sürüyor.

Tekirdağ'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, kazayla ilgili konuşan Kahraman Koyuncu ve Batuhan Top isimli vatandaş, ilçe merkezinden sesi duyup olay yerine koştuklarını ifade etti.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigara zamlarından sonra esnaf rafları boşalttı

Sigara zamlarından sonra esnaf rafları boşalttı

233
Yusuf Yazıcı, Fransa’ya coşkuyla uğurlandı

Yusuf Yazıcı, Fransa’ya coşkuyla uğurlandı

61
Türkoğlu: Türkiye hakem yüzünden 2. oldu

Türkoğlu: Türkiye hakem yüzünden 2. oldu

17
Malatya'da iki otomobil, çiftlikten kaçan atlara çarptı

Malatya'da iki otomobil, çiftlikten kaçan atlara çarptı

21
Türkiye'ye gelen yabancı göçmenler için uyum rehberi

Türkiye'ye gelen yabancı göçmenler için uyum rehberi

162
Malatya'da polisten kaçan şüpheliler yakalandı

Malatya'da polisten kaçan şüpheliler yakalandı

8
YPG'li teröristler El Bab'a sızmaya çalıştı

YPG'li teröristler El Bab'a sızmaya çalıştı

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir