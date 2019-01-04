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Tekirdağ Malkara'da eğitime kar engeli

Malkara ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

İHA | 04.01.2019 - 00:18..
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Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın için ara verildiği kaydedildi.

Tekirdağ Malkara'da eğitime kar engeli

1 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinin yanı sıra Kofçaz ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun uyarılarının ardından kar yağışı sınırdan Türkiye’ye giriş yaptı. Kar yağışının giriş yaptığı Kırklareli’nin Demirköy ilçesi ve Kofçaz ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Kar tatili nedeniyle yapılan açıklamada, hamile ve engellilerin de 1 gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

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