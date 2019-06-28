Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Tekirdağ merkezli İstanbul, Diyarbakır, Van, Ankara, Şırnak, Manisa, Kırklareli, Hatay, İzmir, Ağrı, Erzurum, Gaziantep ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemleri tamamlanan şahıslar Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 24 kişiden 11'i tutuklanırken geriye kalan şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firar durumunda olan bir kişinin ise yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.