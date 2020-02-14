Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonu

1 Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor Galatasaray yönetimi, sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Fernando Muslera'nın kontratını 3 yıl daha uzatma kararı aldı.

2 Burçin Terzioğlu, aşk tatilinde Burçin Terzioğlu, hocası ve sevgilisi Umut Duygu ve Filipinler'e gitti.

3 Türkiye'de 2020 Ocak ayı konut satışı yüzde 55,8 arttı TÜİK, Ocak 2020'e ait konut istatistiklerini yayınladı. Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 55,8 artarak, 113 bin 615 oldu.

4 Bakan Mustafa Varank paylaştı: Derdimiz memleket Mustafa Varank'ın paylaştığı videoda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Her şeyi ithal eder noktaya geldik" sözlerine de gönderme yapıldı.

5 Fenerbahçeli futbolculara para dopingi Fenerbahçe yönetimi, Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının kazanılması durumunda 4 milyon lira prim dağıtma kararı aldı.

6 Vuhan'dan getirilen Türkler taburcu edildi Koronavirüs karantinasından çıkan Türklerden biri olan Burcu Öner, ilk işlerinin Anıtkabir'e gitmek olduğunu söyledi.