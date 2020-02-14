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Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 13 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 25 şüpheliden 17’si gözaltına alındı.

DHA | 14.02.2020 - 12:08..
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/YDY soruşturması kapsamında, HTS kayıtları ve tanık ifadelerinde adı geçen, örgüt ile irtibat bulundukları belirlenen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

13 İLDE OPERASYON

Emniyet ekipleri, soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerler ile askeri öğrencilerin de bulunduğu şüphelilere yönelik, Tekirdağ merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Samsun, Antalya, Siirt, Afyonkarahisar, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Van, Kayseri ve Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alınarak Tekirdağ’a getirildi

. 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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