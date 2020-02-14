Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonu

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/YDY soruşturması kapsamında, HTS kayıtları ve tanık ifadelerinde adı geçen, örgüt ile irtibat bulundukları belirlenen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
13 İLDE OPERASYON
Emniyet ekipleri, soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerler ile askeri öğrencilerin de bulunduğu şüphelilere yönelik, Tekirdağ merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
17 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Samsun, Antalya, Siirt, Afyonkarahisar, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Van, Kayseri ve Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alınarak Tekirdağ’a getirildi
. 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.