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Tekirdağ Valiliğinden Atatürk Anıtı'na saldırı açıklaması

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk heykeline baltayla saldıran kadın hakkında açıklama yapan Tekirdağ Valiliği, savcılık talimatıyla gözaltına alınan kadının psikolojik sorunlarının olduğunu belirtti

AA | 14.11.2018 - 09:04..
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Tekirdağ Valiliğinden Atatürk Anıtı'na saldırı açıklaması

Tekirdağ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir kadının Atatürk Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline elindeki baltayla vurarak zarar verdiği ihbarı üzerine, emniyet görevlilerinin titiz bir çalışma yürüttükleri ifade edildi.

Kadın şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ANLAŞILDI"

"Bir kadının Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na elindeki balta ile vurarak zarar verdiği yönünde gelen ihbar üzerine, olay yerine intikal eden Emniyet görevlileri, olay yerini gören tüm kameraları incelemiş, yapılan titiz çalışmalar sonucunca bahse konu kişi olayda kullandığı balta ile birlikte emniyet görevlilerince yakalanmıştır.

Psikolojik sorunları olduğu anlaşılan Ç.B. isimli şahıs, savcılık talimatı ile gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

Tekirdağ Valiliğinden Atatürk Anıtı'na saldırı açıklaması

Tekirdağ'da bir kadın Atatürk Anıtı'na saldırdı

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