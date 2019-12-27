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Tekirdağ'da 11 kaçak göçmen yakalandı

Muratlı ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yakalanan göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İHA | 27.12.2019 - 12:54..
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi'nde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen kaçak göçmenler için  jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

11 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyon sonucu, 10’u Afganistan, 1’i Pakistan uyruklu olmak üzere 11 göçmen yakalandı. Göçemenlerin, Türkiye’ye iş bulmak için geldikleri öğrenildi.

Tekirdağ'da 11 kaçak göçmen yakalandı

GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİLER

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerin ifadeleri alındı. Kimlik tespiti sonrası karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Kayı’daki Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiler.

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