Tekirdağ'da 11 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi'nde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen kaçak göçmenler için jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.
11 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Operasyon sonucu, 10’u Afganistan, 1’i Pakistan uyruklu olmak üzere 11 göçmen yakalandı. Göçemenlerin, Türkiye’ye iş bulmak için geldikleri öğrenildi.
GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİLER
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerin ifadeleri alındı. Kimlik tespiti sonrası karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Kayı’daki Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiler.