Tekirdağ'da 14. yüzyıldan kalma cami restore ediliyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın "Miras Atölyesi II Projesi" kapsamında restorasyonuna başlanan 650 yıllık caminin, restorasyon çalışmalarına başlandı.

Güzelköy Mahallesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Kadir Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri 2014 yılında Tekirdağ ve ilçelerindeki tarihi eserlerin envanterini çıkardıklarını söyledi.

Tekirdağ'da 650 yıllık cami ve hamam restore ediliyor VİDEO

ÇALIŞMALAR İÇİN 2 MİLYON LİRA HARCANACAK

İl genelinde cami, kilise, çeşme, han, hamam ve tarihi evlerden oluşan 1.120 tarihi yapının bulunduğunu anlatan Albayrak, şöyle konuştu: "Bu topraklar Traklardan başlayıp Bizanslılar, Romalılar, Persler ve 1356 yılından sonra Osmanlı'nın hakimiyetine geçtiği için, Osmanlı medeniyetinin bütün izlerini görmek mümkün. Güzelköy'de Osmanlı döneminden kalan cami, hamam ve çeşme restore ediliyor. 2020 yılının 11'inci ayında burası kullanıma ve kültür turizmine açılmış olacak. Restorasyon için 2 milyon 400 bin lira harcanacak."

Mahalle sakinleri ise definecilerin önceden bölgede kaçak kazı yaptığını, restorasyon çalışmasının ardından bu sorunun ortadan kalkacağını dile getirdi.