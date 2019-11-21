taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6927
Euro
6.3097
Altın
1464.97
Borsa
106810.94
Gram Altın
268.514
Bitcoin
43055.88

Tekirdağ'da 14. yüzyıldan kalma cami restore ediliyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 650 yıllık cami, hamam ve çeşme restore edilecek.

AA | 21.11.2019 - 17:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın "Miras Atölyesi II Projesi" kapsamında restorasyonuna başlanan 650 yıllık caminin, restorasyon çalışmalarına başlandı.

Güzelköy Mahallesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Kadir Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri 2014 yılında Tekirdağ ve ilçelerindeki tarihi eserlerin envanterini çıkardıklarını söyledi.

Tekirdağ'da 650 yıllık cami ve hamam restore ediliyor VİDEO

ÇALIŞMALAR İÇİN 2 MİLYON LİRA HARCANACAK

İl genelinde cami, kilise, çeşme, han, hamam ve tarihi evlerden oluşan 1.120 tarihi yapının bulunduğunu anlatan Albayrak, şöyle konuştu: "Bu topraklar Traklardan başlayıp Bizanslılar, Romalılar, Persler ve 1356 yılından sonra Osmanlı'nın hakimiyetine geçtiği için, Osmanlı medeniyetinin bütün izlerini görmek mümkün. Güzelköy'de Osmanlı döneminden kalan cami, hamam ve çeşme restore ediliyor. 2020 yılının 11'inci ayında burası kullanıma ve kültür turizmine açılmış olacak. Restorasyon için 2 milyon 400 bin lira harcanacak."

Mahalle sakinleri ise definecilerin önceden bölgede kaçak kazı yaptığını, restorasyon çalışmasının ardından bu sorunun ortadan kalkacağını dile getirdi.

Tekirdağ'da 14. yüzyıldan kalma cami restore ediliyor

Tekirdağ'da 14. yüzyıldan kalma cami restore ediliyor

Tekirdağ'da 14. yüzyıldan kalma cami restore ediliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yaşar Büyükanıt vefat etti

Yaşar Büyükanıt vefat etti

273
Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı

Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı

162
İBB duran metro hattı için Alman bankasından kredi aldı

İBB duran metro hattı için Alman bankasından kredi aldı

479
Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

179
Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

160
İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

518
ABD: Videodakiler bizim görüşlerimizi temsil etmiyor

ABD: Videodakiler bizim görüşlerimizi temsil etmiyor

251
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir