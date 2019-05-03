Tekirdağ'da 1,5 aydır kayıp eşini arıyor

Kentin Hacıevhat Mahallesi’nde yaşayan 6 çocuk babası Kenan Kıp, her yerde aradığı İpek Kıp (38) isimli eşine yaklaşık 1,5 aydır ulaşamadığını söyledi.

Kıp, eşinin evden kaçtığına inanmadığını ve akıbetinden kuşku duyduğunu dile getirdi.



GÜZEL BİR HAYAT SÖZÜ VERİYOR

Eşinin kaybolduğundan beri kendisinin ve çocuklarının perişan durumda olduklarını ifade eden Kıp, bulunması halinde huzurlu ve güzel bir hayat yaşayacaklarının sözünü verdi.



"ERKEKLER EŞLERİNİ SEVSİNLER, KADIN BİR ÇİÇEKTİR"

Eşine tokat dahi atmadığını ifade eden Kenan Kıp, "Şu an çocuklarımla iyice bitkin vaziyetteyiz. Eşim ne olur yuvasına dönsün. Hiçbir kötü söz söylemeyeceğim. Gerçeği konuşmak gerekirse, ben bu yaşıma geldim, Allah göstermesin eşime bir tokat bile atmadım. Kadın bir çiçektir. Erkeklere karşıyım, eşlerini sevsinler. Eşim İpek'e, buradan sana sesleniyorum; evde hepimiz perişanız ne olursun dön gel. Ben sana bir şey demeyeceğim, bir şey yapmayacağım yemin ediyorum bitanem seni çok seviyorum. Sensiz yaşayamam, çoluk çocuğum için ayaktayım. Ancak sen mezara ben mezara. Ben senin için yaşıyorum, yıkılmadım ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Ağladım bittim, eridim. Kızım Gökçe senin için ağlıyor. Özlem ve heyecanla seni bekliyoruz." dedi.





TELEVİZYON PROGRAMLARINA BAŞVURDU

Üzüntülü koca, eşinin bulunması için yetkili makamlara ve televizyon programlarına başvurduğunu belirtti.



