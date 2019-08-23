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Tekirdağ’da 1500 yıllık Tevrat tefsiri satanlar yakalandı

Jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda 1500 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat tefsiri ele geçirdi.

DHA | 23.08.2019 - 13:40..
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde Y.K. ve E.Ş. isimli kişilerin, Tevrat tefsiri satmaya çalıştıklarını belirledi.

1500 YILLIK EL YAZMASI

Ekipler, takibe aldıkları şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda satılmak istenen ve 1500 yıllık olduğu değerlendirilen 17 sayfalık el yazması Tevrat tefsiri ele geçirildi.

2 GÖZALTI

Tevrat tefsirini satmaya çalışan şüpheliler Y.K. ve E.Ş. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 


Tekirdağ’da 1500 yıllık Tevrat tefsiri satanlar yakalandı

Tekirdağ’da 1500 yıllık Tevrat tefsiri satanlar yakalandı

Tekirdağ’da 1500 yıllık Tevrat tefsiri satanlar yakalandı

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