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Tekirdağ'da 168 kaçak yakalandı

Jandarmanın yaptığı uygulamalarda iki günde 168 kaçak yakalanırken, 4 organizatör tutuklandı.

DHA | 31.05.2019 - 20:00..
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Süleymanpaşa ile Marmara Ereğlisi, Ergene ve Saray ilçelerinde yaptıkları uygulama ve kontrollerde, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 168 kaçağı yakaladı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yasadışı insan ticareti yapan A.Ü., G.Y., K.Y. ve S.O.A. gözaltına alındı. Kaçaklar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan 4 organizatör jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'da 168 kaçak yakalandı

Tekirdağ'da 168 kaçak yakalandı

Tekirdağ'da 168 kaçak yakalandı

Tekirdağ'da 168 kaçak yakalandı

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