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Tekirdağ'da 17 yaşındaki genç babasını bıçakladı

Tekirdağ’da sık sık alkol alarak ailesinin huzurunu bozan babasını bıçaklayarak öldüren genç tutuklanarak cezavine gönderildi.

İHA | 26.02.2020 - 07:29..
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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi Dürüst Sokak üzerinde bulunan bir ikamette baba İbrahim Halil S. (54) ile 17 yaşındaki oğlu A.S. arasında tartışma çıktı.

BABASINI BIÇAKLADI

Kavgaya dönüşen olayda, oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Şahsın cesedi Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, babasını bıçaklayarak öldüren A.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"AĞIR KÜFÜRLERİNE DAYANAMADIM"

Savcılığa sevk edilen A.S., babasının sürekli alkol alıp, annesi, ablası ve kendisine küfürler savurduğunu ve saldırdığını ifade etti.

A.S.'nin ifadesinde, babasının defalarca kez ağır küfürlerine dayanamayarak, sinirlerine hakim olamadığını ve yaşanan itişme sonrası onu bıçakladığını belirttiği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan A.S., tutuklama kararının ardından cezaevine konuldu.

Tekirdağ'da 17 yaşındaki genç babasını bıçakladı

Tekirdağ'da 17 yaşındaki genç babasını bıçakladı

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