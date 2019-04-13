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Tekirdağ'da 2 kişi başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Çorlu’da biri kadın biri erkek iki kişi, başlarından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

İHA | 13.04.2019 - 14:50..
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Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Dilek Balta (49) adlı kadından haber alamayan yakınları, kadının iş yerine de gelmemesi üzerine evine geldi.

HABER ALAMAYAN YAKINLARI EVİNE GELDİ

Daire kapısında zile basan yakınları, içeriden yanıt alamayınca kapıyı açarak içeri girdi. Evde başlarından silahla vurularak öldürülmüş halde iki ceset gören Dilek Balta’nın yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrolde ölenlerin Dilek Balta (49) ve Çetin Engin (52) adlı kişiler olduğunu tespit etti.

CİNAYET ARAŞTIRILIYOR

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin, olayın meydana geldiği dairede yaptığı incelemelerin ardından Dilek Balta ve Çetin Engin’in cansız bedenleri, incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek inceleme yaptı ve ekiplerden bilgi aldı. Evde bir de tabanca bulan polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

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