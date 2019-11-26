taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7456
Euro
6.3361
Altın
1454.69
Borsa
105445.01
Gram Altın
268.75
Bitcoin
40677.64

Tekirdağ’da 2 şahıs PKK/KCK’dan yakalandı

Ergene ilçesinde, terör örgütüne üye olan iki kişi yakalanırken, firari olan bir kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor.

İHA | 26.11.2019 - 16:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tekirdağ'da, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar devam ediyor...

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat üzerine Ergene ilçesinde, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonda yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız 7.65 tabanca ve tabancaya ait şarjör, 8 adet fişek, 3 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı ve 1 adet tablete de el konuldu.

Firari olan bir kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eşini aldattığı öne sürülen kadın ve sevgilisi öldü

Eşini aldattığı öne sürülen kadın ve sevgilisi öldü

428
Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi

Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi

233
İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

267
Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi

Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi

169
Ferhat Göçer: Etsiz yemek yemem

Ferhat Göçer: Etsiz yemek yemem

82
Nurgül Yeşilçay Londra'nın çöplerinden şikayetçi

Nurgül Yeşilçay Londra'nın çöplerinden şikayetçi

123
Barcelona'daki ev sahibi Arda Turan'a dava açacak

Barcelona'daki ev sahibi Arda Turan'a dava açacak

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir