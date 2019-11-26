Tekirdağ’da 2 şahıs PKK/KCK’dan yakalandı

Tekirdağ'da, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar devam ediyor...

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat üzerine Ergene ilçesinde, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonda yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız 7.65 tabanca ve tabancaya ait şarjör, 8 adet fişek, 3 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı ve 1 adet tablete de el konuldu.

Firari olan bir kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.