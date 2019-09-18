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Tekirdağ'da 200 dönümlük orman kül oldu

Orman yangını havadan söndürme helikopteri ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınırken, 200 dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü.

AA | 18.09.2019 - 23:19..
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Tekirdağ'da 200 dönümlük orman kül oldu

Tekirdağ'da Malkara’nın kırsal Güneşli Mahallesi Karatepe Mevkii’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Malkara Orman İşletme Şefliği ile Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da 200 dönümlük orman kül oldu

4 SAATTE 200 DÖNÜM ARAZİ YANDI

Yangına havadan bir söndürme helikopteri, karadan arazöz, iş makineleri, orman işçileri ile müdahale edildi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tekirdağ'da 200 dönümlük orman kül oldu

Yangında 200 dönüm ormanlık alanda bulunan ağaçlar zarar gördü.Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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