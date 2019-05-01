Tekirdağ'da 25 yerinden bıçaklanan yaşlı kadın öldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki yaşayan 72 yaşındaki Naciye Saygın, kent merkezinde alışveriş yaptıktan sonra çay bahçesinde bir süre oturdu.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Daha sonra yaptığı evine dönen Saygın, apartmandan içeriye girdi. Saygın'ın arkasından apartmana giren bir kişi, bıçakla yaşlı kadına saldırdı. Saygın kanlar içinde kalırken, saldırgan ise kaçtı.

YAŞLI KADINI EŞİ BULDU

Naciye Saygın'ı eşi emekli öğretmen Necati Saygın, apartmandan dışarı çıkarken eşini kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Saygın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin yaptığı ilk incelemede Saygın'ın 25 yerinden bıçaklandığı tespit edildi. Saygın'ın cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ferhat Akın da olay yerine gelerek, bilgi aldı. Polis olay yerinde delilleri toplarken, apartman girişi ve bölgede bulunan tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Katil zanlısının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.