Tekirdağ’da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Hayrabolu yolu üzeri Kiremitlik Mahallesi yol ayrımında kaza meydana geldi.

Yol ayrımından Kiremitlik Mahallesi istikametine sapan Ahmet Ç. yönetimindeki 59 EH 964 plakalı tanker ile Hayrabolu istikametine seyreden Ethem D. yönetimindeki 59 ABE 685 plakalı otomobil çarpıştı.

2 YARALI

Kontrolden çıkan otomobil, yol ayrımında duraklayan Dilek Aydoğan yönetimindeki 34 SY 8776 plakalı otomobile çarptı.

Kazada tanker şoförü Ahmet Ç. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Bekir Sami Ç. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.









