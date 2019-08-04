taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5555
Euro
6.1732
Altın
1440.84
Borsa
99679.44
Gram Altın
257.43

Tekirdağ’da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı

İki otomobil ile tankerin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA | 04.08.2019 - 22:41..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Hayrabolu yolu üzeri Kiremitlik Mahallesi yol ayrımında kaza meydana geldi.

Yol ayrımından Kiremitlik Mahallesi istikametine sapan Ahmet Ç. yönetimindeki 59 EH 964 plakalı tanker ile Hayrabolu istikametine seyreden Ethem D. yönetimindeki 59 ABE 685 plakalı otomobil çarpıştı.

2 YARALI

Kontrolden çıkan otomobil, yol ayrımında duraklayan Dilek Aydoğan yönetimindeki 34 SY 8776 plakalı otomobile çarptı.
Kazada tanker şoförü Ahmet Ç. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Bekir Sami Ç. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tekirdağ’da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Tekirdağ’da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Tekirdağ’da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beren Saat kurban bağışı yaptı takipçisi sinirlendi

Beren Saat kurban bağışı yaptı takipçisi sinirlendi

387
Türkiye sigaraya uygulanan vergide dünya lideri

Türkiye sigaraya uygulanan vergide dünya lideri

373
Siyasetin butona basma ya da basamama durumları

Siyasetin butona basma ya da basamama durumları

251
TSK'ya gönüllü dönen pilot albay generalliğe terfi etti

TSK'ya gönüllü dönen pilot albay generalliğe terfi etti

58
İstanbul-İzmir Otoyolu ücretleri

İstanbul-İzmir Otoyolu ücretleri

564
Yanarak ölen oğlunu ve kardeşini gözyaşlarıyla defnetti

Yanarak ölen oğlunu ve kardeşini gözyaşlarıyla defnetti

139
Emre Mor ilk maçına çıktı

Emre Mor ilk maçına çıktı

133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir