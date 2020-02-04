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Tekirdağ'da 3 ton sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarmanın bir eve düzenlediği baskında, 3 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA | 04.02.2020 - 20:32..
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube ve Ergene Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, Ergene'nin Sağlık Mahallesi'nde Ahmet Ç.'nin evinde sahte içki imalatı yaptığını belirledi.

3 TON SAHTE İÇKİ, 450 LİTRE ŞARAP

Jandarma ekipleri içkilerin piyasa sürülmesinden önce eve baskın yaptı. Yapılan aramalarda, bidonların içinde 3 ton sahte içki ile 450 litre şarap ele geçirdi.

Sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet Ç. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Tekirdağ'da 3 ton sahte içki ele geçirildi -3

Tekirdağ'da 3 ton sahte içki ele geçirildi -4

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