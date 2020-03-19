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Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

Yatağında ölü bulunan çocuk, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AA | 19.03.2020 - 11:21..
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan aile, 3 yaşındaki çocuğunun hareketsiz olduğunu görünce endişelendi.

ÇOCUK ÖLÜ BULUNDU

Tekirdağ'da Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan Şükran D. polisi arayarak, ilk eşinden olan 3 yaşındaki kızı Meryem Nur İpek'i evinde sabah yatağında ölü bulduğunu belirtti.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Meryem Nur'un cesedini Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İÇ KANAMADAN ÖLMÜŞ

Hastanede yapılan incelemede Meryem Nur'un iç kanamadan öldüğü belirlenirken ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltına alınan Şükran D., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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