Sara krizi geçiren vatandaş korona şüphesine neden oldu

1 Kahramanmaraş'ta 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı Jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

2 Çıraklarını dövüp, tavana asan iki patron tahliye edildi Konya'da ‘caraskal’ olarak bilinen palangaya çırağını asan ve diğerini de darbeden iki kardeşin, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerine karar verildi.

3 General Motors ve Ford, Amerika'daki fabrikalarını kapattı General Motors ve Ford, koronavirüs ile mücadele edebilmek için Kuzey Amerika'da bulunan tüm fabrikalarını kapatma kararı aldı.

4 Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu Yatağında ölü bulunan çocuk, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

5 ‘Ankara’yı tanıtmak istiyoruz’ Instagram’da ciddi bir takipçi sayısı olan Ankara Beyfendisi hesabının yöneticileri, kentin tanıtmak için elinden geleni yapıyor.

6 Bakan Selçuk anlattı: Eğitimde neler olacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.