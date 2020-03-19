Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan aile, 3 yaşındaki çocuğunun hareketsiz olduğunu görünce endişelendi.
ÇOCUK ÖLÜ BULUNDU
Tekirdağ'da Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan Şükran D. polisi arayarak, ilk eşinden olan 3 yaşındaki kızı Meryem Nur İpek'i evinde sabah yatağında ölü bulduğunu belirtti.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Meryem Nur'un cesedini Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
İÇ KANAMADAN ÖLMÜŞ
Hastanede yapılan incelemede Meryem Nur'un iç kanamadan öldüğü belirlenirken ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Gözaltına alınan Şükran D., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.