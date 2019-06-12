Tekirdağ'da 30 bin liralık vurgunu kasap ve polis önledi

İlçe sakini emekli vatandaş M.D., eşiyle çarşı merkezinde yürüdüğü sırada telefonu çaldı. Arayan kişi, kendisini ’savcı’ olarak tanıtıp, yaşlı adama bahaneler üretti.
BANKA HESABINA 30 BİN LİRA YATIRMASINI İSTEDİ
Yaşlı adamı korkutup tezgaha düşürmeye çalışan dolandırıcı, banka hesabına 30 bin lira para yatırmasını istedi.
KASAP ÇALIŞANI DURUMA MÜDAHALE ETTİ
Durumu fark eden aile kasabı çalışanı Mahir Karabulut, M.D.’ye müdahale ederek polisten yardım istedi. Duyarlı kasap ve polisin araya girmesiyle emekli vatandaş, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.