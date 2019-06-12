Tekirdağ'da 30 bin liralık vurgunu kasap ve polis önledi

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçeli Elif Elmas'ı Napoli, Jailson'u ise Lazio istiyor.

Elif ve Jailson'a İtalya'dan teklif var

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Beşiktaş'ta döviz hırsızları yakalandı

Beşiktaş'ta taşıdıkları sandalyeyle danışmanlık ve hukuk firmalarına girerek 1 milyon 150 bin liralık döviz ve 13 bin 150 lira değerinde dizüstü bilgisayar ve telefon çalan şüpheliler yakayı ele verdi