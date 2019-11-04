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Tekirdağ'da 40 kişi ıspanaktan zehirlendi

İstanbul'daki ıspanak şikayetlerinin ardından, 40 zehirlenme vakası da Tekirdağ'dan geldi.

Haber Merkezi | 04.11.2019 - 17:56..
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Tekirdağ'da 40 kişi ıspanaktan zehirlendi

İstanbul'da, yaklaşık 44 kişinin ıspanak ve benzeri bitkilerden yedikten sonra hastanelik olmuştu.

Yaşanılanların ardından bugün İstanbul halk pazarında ıspanak satan pazarcılar; ıspanağın sağlıklı olduğunu, çiğ çiğ yiyerek ispatlamaya çalıştı.

Pazarcılar çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi

TEKİRDAĞ'DA DA AYNI VAKA

Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gece vardiyasında çıkan ıspanak yemeğinden yiyen 20 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

40 KİŞİ ISPANAK YEMEKTEN ZEHİRLENDİ

Kentin farklı ilçelerinde de benzer şikayetlerle 20 kişi daha hastaneye başvurdu. Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, il genelinde 40 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğu belirtildi.

"OLAY TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Hayati tehlikesi olmayan hastalardan 39'unun taburcu edildiği, 1 kişinin tedavisinin sürdüğü bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından başlatılan incelemede, benzer şikayetleri olan hastalarımızın ortak noktalarının ıspanak yemekleri olmasından dolayı bu alana yoğunlaşılmıştır. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınmış ancak tetkikler henüz sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla hastalarımızın şikayetlerinin kesin nedeni, tetkikler sonuçlandığında belirlenmiş olacaktır. İl Sağlık ve İl Tarım Müdürlüklerimiz olayı titizlikle takip etmektedir."

Tekirdağ'da 40 kişi ıspanaktan zehirlendi


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