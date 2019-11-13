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Tekirdağ'da 69 göçmen yakalandı

Jandarma uygulamasında sürücüsünün 'koyun var' dediği kamyonun kasasından, 69 kaçak göçmen çıktı.

DHA | 13.11.2019 - 16:23..
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Tekirdağ'da trafik uygulaması yapan jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan, 69 göçmen çıktı. 4 kişi gözaltına alındı.

JANDARMA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDU

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratlı ilçesi Ballıhoca Mahallesinde ''şok yol kontrol ve araması'' kapsamında yaptığı uygulama sırasında kasası brandayla kaplı olan kamyonu, şüphe üzerine durdurdu. Sürücü M.D. ile beraberindeki 1 kişinin telaşa kapıldığını fark eden jandarma, kamyonda ne olduğunu sordu.

Tekirdağ'da 69 göçmen yakalandı

''KASADA KOYUN VAR'' DEDİ

Sürücü de kamyonun kasasının koyun yüklü olduğunu söyledi. M.D.'ye inanmayan jandarma, brandayı açtığında üst üste 69 kaçak göçmen ile karşılaştı.  Kaçakların 30'u Pakistan, 28'i Afganistan, 6'sı Nepal, 4'ü Bangladeş, 1'i Hindistan uyruklu olduğu belirlendi.

'Koyun var' dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı VİDEO

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma, sürücü ile kamyona öncülük yaptığı belirlenen araçta bulunan şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler M.D., B.D., C.B. ve S.B.'nin üstlerinde ve araçlarda yapılan aramada 8 cep telefonu, 6 GSM hattı, 9 bin 900 dolar, 2 bin euro ile 21 bin TL ele geçirildi.

GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Ayrıca 1 şişme bot, 1 takım bot küreği ve 1 pompa bulundu. Her iki araca da el konulurken, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Tekirdağ'da 69 göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 69 göçmen yakalandı

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