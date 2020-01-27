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Tekirdağ'da 80 yaşındaki bir kişi ölü olarak bulundu

Tekirdağ'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan ve yalnız yaşayan 80 yaşındaki biri evinde ölü halde bulundu.

İHA | 27.01.2020 - 07:59..
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi 74. Sokak’ta, 3 gündür kendisini hiç görmediklerini ve haber alamadıklarını ifade eden Meriç Biricik’in komşuları ve yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, yaşlı adamın evinin kapısını kırarak içeri girdi. Meriç Biricik’in yerde yatan cansız bedeni ile karşılaşıldı. Durum sağlık ekiplerine bildirildi.

UZUN SÜRE ÖNCE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk muayenesinde, yaşlı adamın uzun süre önce vefat ettiği tespit edildi. Yakınları ile dargın olduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı. İlk incelemeler neticesinde ölümünün şüpheli olmadığına karar verildi ve konuya ilişkin soruşturma yapmaya da gerek olmadığı bildirildi.

Tekirdağ'da 80 yaşındaki bir kişi ölü olarak bulundu

Tekirdağ'da 80 yaşındaki bir kişi ölü olarak bulundu

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