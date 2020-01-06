Tekirdağ'da alev topuna dönen bina, mahalleliyi korkuttu

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada, henüz bilinemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

7 İTFAİYE ARACI MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun bir çalışma başlatırken, yangının oldukça büyük ve tüm binayı sarması nedeniyle İtfaiye Dairesi Merkezi'nden itfaiye aracı ve personel desteği istendi.

Rüzgarın da etkisi ile alev topuna dönüşen bina, mahalledeki vatandaşlara da korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye desteğiyle birlikte tam 7 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildi.





4 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile metruk binadaki yangın, yaklaşık 4 saate söndürülürken, polis ekipleri de yangının çıktığı bölgede güvenlik önlemleri aldı

Yangın sonrası alev topuna dönen metruk binadan geriye tahta ve toprak yığını kıldı. Yangının neden çıktığı araştırılırken itfaiye ekipleri bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ediyor.



