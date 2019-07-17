Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan minibüs sürücüsü, Bölge Trafik İstasyonu önündeki bir fabrikanın otoparkında, park halinde duran ticari araca çarptı. Kazanın ardından sürücü, olay yerinden kaçtı.
TOPLAM 37 GÖÇMEN YAKALANDI
Minibüste, yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları tespit edilen Afganistan ve İran uyruklu 37 göçmen yakalandı.
Göçmenlerden hamile oldukları belirlenen iki kadın Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, diğerleri İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Tekirdağ'da araca çarpan minibüsten göçmenler çıktı VİDEO