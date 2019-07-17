Tekirdağ'da araca çarpan minibüsten göçmenler çıktı

Fiyatların yükselmesi sonrası rezervasyon için bekleyen Rus turistlere otellerden iyi haber geldi. Yerli turist için indirim söz konusu değil.

7

Deniz Türüç transferinde son durum

Deniz Türüç için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere olduklarını ifade eden Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Son kararı Deniz verecek" dedi.