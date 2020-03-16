taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.415
Euro
7.1532
Altın
1462.17
Borsa
88271.59
Gram Altın
299.625
Bitcoin
31863.88

Tekirdağ'da bekçilere pompalı tüfekle saldırı

Bekçilere pompalı tüfekle ateş açan adam, çatışma sonrası hayatını kaybetti.

DHA | 16.03.2020 - 16:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Dereağzı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camisi önünde şüpheli bir aracın bulunduğu ve içinde de bir kişinin yattığı bildirildi.

ZANLI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bekçiler, araç içindeki şüpheliyi uyandırmak için camına vurdu.

Otomobilin arka koltuğundan kalkan Bayram Sanlı, araçtan iner inmez yanında taşıdığı pompalı tüfekle 2 bekçinin üzerine ateş açtı.

Bekçilerin karşılık vermesi sonucu ağır yaralanan Sanlı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da bekçilere pompalı tüfekle saldırı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken incelemenin ardından Bayram Sanlı'nın cansız bedeni, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 2 bekçinin ifadesine başvurdu.

Tekirdağ'da bekçilere pompalı tüfekle saldırı

Tekirdağ'da bekçilere pompalı tüfekle saldırı

İlginizi Çekebilir
Mecidiyeköy metrobüs durağı boş
Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle öğle saatlerinde en yoğun yer olan Mecidiyeköy metrobüs durağı boş kaldı.
Antalya'da akü hırsızı sevgililer yakalandı
Park halindeki otobüslerden akü çalan hırsız çift, yakalanarak gözaltına alındı.
Mardin'de terör örgütü PKK'dan kaçan kadın teslim oldu
Jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan terör örgütü PKK'ya mensup kadın terörist, ailesine kavuştu.
Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
786
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
91
Sağlık Bakanı Koca'dan sahte belge açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan sahte belge açıklaması
223
İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı
İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı
353
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
159
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
65
Hindistan halkı koronadan korunmak için inek idrarı içti
Hindistan halkı koronadan korunmak için inek idrarı içti
325
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir