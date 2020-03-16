Tekirdağ'da bekçilere pompalı tüfekle saldırı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Dereağzı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camisi önünde şüpheli bir aracın bulunduğu ve içinde de bir kişinin yattığı bildirildi.

ZANLI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bekçiler, araç içindeki şüpheliyi uyandırmak için camına vurdu.

Otomobilin arka koltuğundan kalkan Bayram Sanlı, araçtan iner inmez yanında taşıdığı pompalı tüfekle 2 bekçinin üzerine ateş açtı.

Bekçilerin karşılık vermesi sonucu ağır yaralanan Sanlı, olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken incelemenin ardından Bayram Sanlı'nın cansız bedeni, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 2 bekçinin ifadesine başvurdu.