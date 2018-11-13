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Tekirdağ'da bir kadın Atatürk Anıtı'na saldırdı

Atatürk Anıtı'nın ayak kısmına baltayla vuran kadın çevredekilerin tepkisi sonrası olay yerinden uzaklaştı.

DHA | 13.11.2018 - 13:40..
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Tekirdağ'da bir kadın Atatürk Anıtı'na saldırdı

Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na gelen bir kadın, üzerinde taşıdığı baltalayıp çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurdu. Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaştı.

Tekirdağ'da bir kadın Atatürk Anıtı'na saldırdı

YAZI BIRAKIP KAÇTI

Heykelin ayak kısmında hafif hasarın oluştuğu saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede baltalı saldırıyı gerçekleştiren kadının, Atatürk Anıtı'na bir yazı da bıraktığı görüldü.

Tekirdağ'da bir kadın Atatürk Anıtı'na saldırdı VİDEO

POLİS ARIYOR

İçeriği açıklanmayan yazı, polis tarafında alınırken, kaçan kadının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ'da bir kadın Atatürk Anıtı'na saldırdı

KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPTI

Çorlu  Kaymakamı Cafer Sarılı, Atatürk Anıtı'na yapılan baltalı saldırıyla ilgili emniyet mensuplarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bizlerin hiç tasvip etmediğimiz bir olay. Emniyet mensubu arkadaşlarımız hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyorlar. En kısa sürede olayı gerçekleştiren zanlı yakalanarak adalete teslim edilecektir" diye konuştu.

Tekirdağ'da bir kadın Atatürk Anıtı'na saldırdı

Tekirdağ'da bir kadın Atatürk Anıtı'na saldırdı

Tekirdağ'da bir kadın Atatürk Anıtı'na saldırdı

Tekirdağ'da bir kadın Atatürk Anıtı'na saldırdı

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