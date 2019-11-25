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Tekirdağ'da bir kadın sinek ısırması sonucu öldü

Tekirdağ’da yaşayan Yüksel Sezgin isimli kadın, sinek ısırması sonrasında ateş, eklem ağrıları, döküntü, şuurunda dalgalanmalar şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA | 25.11.2019 - 16:55..
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Yüksel Sezgin’i, sinek ısırdı. Bunun üzerine Yüksel Sezgin isimli kadın, hastaneye müracaat etti. Namık Kemal Üniversite Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sezgin, 2 aylık tedavi süresinin sonunda hayatını kaybetti.

Sezgin, Muzuruklu Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sezgin’in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

ÖLÜM NEDENİ BATI NİL ATEŞİ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında Dr. Mustafa Doğan, “Batı Nil Ateşi olarak tanımlanan bir hastalık. Virüsler yoluyla, sivrisinekler aracılığı ile insanlara bulaşan bir hastalık. Hastaların yüzde 70-80’ninde herhangi bir klinik bulgu oluşmazken yaklaşık yüzde 20 gibi bir gurubu ateş, eklem ağrısı, halsizlik bulantı kusma, şuur bulanıklığı, koma gibi klinik tablolarla karşımıza çıkabilmektedir.

DESTEK TEDAVİSİ YAPILDI

Bahsettiğimiz mevcut hastamız bize ateş, eklem ağrıları, döküntü, şuurunda dalgalanma unutkanlık gibi bulgularla başvurdu. Hastamız yatırıldı ve gerekli kan tetkikleri yapıldı. Şuurunda dalgalanmalar olduğu için beyin omurilik incelemesi yapıldı. Batı Nil Virüsü tespit edildi. Buna yönelik tedaviler başlandı. Destek tedavisi yapıldı.

Tekirdağ'da bir kadın sinek ısırması sonucu öldü


HASTALIĞIN TEDAVİSİ YOK

Bu hastalığın kesin kanıtlanmış net bir tedavisi yok. Şu an uygulanan tedaviler tamamen kişinin desteklemeye yönelik tedavi yöntemleri. Bu hastamıza da gerekli tüm destek tedavileri yapıldı. Yaklaşık 2 aylık bir tedavi sürecimiz oldu. Maalesef uygulanan tedavi yöntemlerine yanıt alamadık ve kaybettik.

ÖLÜM ORANI ÇOK DÜŞÜK

Bu hastalığın genel olarak ölüm oranlarına baktığımızda yaklaşık yüzde 1’i ensefalit koma dediğimiz, menenjit dediğimiz tabloya yol açabilmektedir. Bu yüzde 1’inden yaklaşık yüzde 10’unda ölüm görülebilmektedir.

BÖLGEDEKİ ARTIŞ CİDDİ BOYUTTA

Özellikle 2018’den sonra Avrupa ve bizim de içinde bulunduğumuz coğrafyada, Batı Nil Ensefaliti olgularında ciddi bir artış mevcut. Bu artışla birlikte olguların bir kısmı da hayatını kaybedebiliyor.” ifadelerini kullandı.

''BELİRTİLERİ FARK EDERSENİZ SAĞLIK MERKEZİNE GİDİN''

Doğan, açıklamasının devamında, “Özellikle kırsala çıkacak kişilerin, sivrisineklerin yoğun olarak bulunduğu ortama çıkacak kişilerin uzun kıyafet giymeleri, artı sinek kovucu losyon ve deodorant kullanmaları önerilir. Biraz önce saydığım klinik bulgular var ise de muayene için en yakın sağlık merkezine başvurmalarını öneriyoruz.” diye konuştu.

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