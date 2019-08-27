Tekirdağ'da bir lise öğretmeni veliyi vurdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir öğretmen öğrencisinin velisine ait olan markete defalarca geldi.

HIRSIZLIKLA SUÇLANINCA SİLAHLA MARKETE GELDİ

Öğretmen S.A.’nın iş yerine geldiği zamanlarda kasadan para eksildiğini öne süren market sahibi Recep S. (48), öğretmen S.A.’dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine hırsızlıkla suçlanan öğretmen S.A., önceki gece eline pompalı tüfek alarak yeniden markete geldi.

TÜFEĞİNİ KALDIRIMIN KENARINA FIRLATTI

Market sahibi Recep S. ile tartışmaya başlayan S.A., öğrencisi Y.S.’nin de araya girmesine rağmen market işletmecisi olan Recep S.’ye ateş ederek yaraladı. Olayın ardından marketten hızla uzaklaşan ve bu sırada elindeki tüfeği kaldırım kenarına fırlatan S.A., kayıplara karıştı.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Babasını kanlar içinde gören Y.S. de hem çevredekilerden hem de sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba Recep S., Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Recep S.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği belirtildi.

KAYIPLARA KARIŞAN ÖĞRETMEN ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri de markette inceleme yaparak, saldırının ardından kayıplara karışan ve Çorlu’daki bir lisede öğretmenlik yaptığı öğrenilen S.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.