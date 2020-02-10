Tekirdağ'da bir otomobil park halindeki araçlara çarptı

Tekirdağ’ın Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'nde Çerkezköy Caddesi istikametinden Kıyıköy istikametine seyreden Aykut Ö. İdaresinde ki 59 PS 920 plakalı otomobil İstanbul Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde ki kamyonete ve bir otomobile çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü Aykut Ö. ve Egemen G., Samet Y., Onur A. araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine hemen çok sayıda Ambulans ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜYDÜ

Kazaya karışan otomobilin aşırı süratli olduğu ve sürücüsünün de alkollü olduğu iddia edilen kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.