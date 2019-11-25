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Tekirdağ'da bir su deposunda 37 saka kuşu ele geçirildi

Şarköy ilçesinde düzenlenen operasyonda su deposunda, 2 adet kafeste toplam 37 adet saka kuşu yakalandı.

İHA | 25.11.2019 - 11:20..
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Ülkede koruma altında bulunan türlerden olan saka kuşunun (Carduelis Carduelis) yakalandığı ve satışının yapılacağı ihbarı üzerine, jandarma ekipleri ile Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

SU DEPOSUNDA BULUNDU

Tekirdağ Şarköy ilçesi Aşağıkalamış Mahallesi'nde, Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan operasyonda, site içerisinde bulunan su deposuna saklanmış 2 adet kafeste toplam 37 adet saka kuşu tespit edildi.

Tekirdağ'da bir su deposunda 37 saka kuşu ele geçirildi

TOPLAM 26 BİN 598 LİRA CEZA KESİLDİ

Kuşlara el konulurken olaya ilişkin bir şahsa, 513 TL idari para cezasının yanı sıra 26 bin 85 TL tazminat cezası uygulandı.

Koruma altında bulunan saka kuşları, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tabiata salındı.

Tekirdağ'da bir su deposunda 37 saka kuşu ele geçirildi

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