Tekirdağ'da boş tabut korkuttu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Yaylagöne Mahallesi eski okul civarındaki bir ara sokakta 1 adet boş tabut görüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

CAMİDEKİ GASİLHANEDEN ALMIŞLAR

Olayla ilgili konuşan Yaylagöne Mahallesi Muhtarı Akgül Öztürk, "Gece yarısı saat 03.00 sıralarında bir ara sokakta yolu kapatmış vaziyette bir tane boş tabut görülmüş. Vatandaşımız jandarmaya bildirmiş. Yapılan incelemede, tabutun Yaylagöne Camisi'ne ait gasilhaneden alındığı ortaya çıkarıldı. Kimin yaptığını henüz bilmiyoruz" dedi.



