Tekirdağ’da büyük operasyon: 46 gözaltı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri, yaptıkları soruşturmada hasta olmayan şahıslara piyasa değeri yüksek olan ilaçları reçete eden, para karşılığı sağlık raporu veren şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

SAHTE RAPOR VEREN ŞAHISLAR TESPİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde görevli doktor ve diğer kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, sağlık kurulu raporu talebinde bulunan kişilere emeklilik, ÖTV indirimi, ve çalıştıkları iş yerlerinde pozisyon değişikliği gibi nedenlerle para karşılığı sağlık raporu verdiği tespit edildi.

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5 MİLYON LİRA ZARAR

Yapılan soruşturmada çok sayıda şahsın hasta temini için aracılık ettiği ve para alışverişinin aracılar üzerinden yapıldığını belirleyen ekipler, soruşturma süresince olmayan hastalar adına reçete düzenlenerek SGK’nın 5 milyon liranın üzerinde zarara uğratıldığını söyledi.





46 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen yakalama kararlarının ardından gözaltına alınan toplam 46 şüpheli, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecekleri belirtildi.



