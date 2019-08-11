Tekirdağ'da çalınan pulluğu kendi imkanlarıyla buldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin Esendik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Çakıcı, tarlasını sürmek için kullandığı tarım aleti çiftli pulluğu, evinin bahçesine bıraktı.

BOŞ DURMADI, HIRSIZI ARADI

Çakıcı, bir süre sonra pulluğun çalındığını fark ederek, İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. Jandarma ekipleri, Çakıcı'nın bahçesinde inceleme yaparak, parmak izi çalışması yaptı. Bu sırada boş durmayan Mustafa Çakıcı da kendi imkanlarıyla pulluğu bulmak için kolları sıvadı.

ŞÜPHELİYİ JANDARMAYA TESLİM ETTİ

3 gün boyunca, gece gündüz çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Çakıcı, görüntülerde, bir kişinin kendisine ait çiftli pulluğu, traktörün arkasında götürdüğünü gördü. Mustafa Çakıcı, aramaları sonunda pulluğu evine 30 kilometre mesafedeki ilçe merkezinde yıkılmış olan bir okulun bahçesindeki otlar arasına gizlenmiş olarak buldu. Görüntülerdeki kişinin kimliğini de tespit eden Çakıcı, durumu jandarmaya bildirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

"ÇALIŞTIM, BULDUM, ADALET ÖNÜNDE ŞİMDİ HESAP VERSİN"

Mustafa Çakıcı, "Üç gün gece gündüz uyumadım. Çalınan pulluğumun peşine düşüp, iz sürüp pulluklarımı oturduğum köye 30 kilometre uzaklıktaki mesafede otların arasına yakılıp, gizlenmiş olarak buldum. Çalan adamı da bulup jandarmaya bildirdim. Mahkemede cezasını çeksin. Adalet önünde hesap versin. Adalete güveniyorum. Pulluklarımın rengi açık maviydi. Çalan kişi koyu maviye boyamış." dedi.