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Tekirdağ'da alacak verecek cinayeti: 2 ölü

Gazinoda bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı, gözaltına alındığında diğer cinayetini de itiraf etti.

AA | 23.05.2019 - 09:39..
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Barbaros Caddesi'ndeki bir gazinoda Metin Ç. (36), Dursun Arslan'ı (40) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Dursun Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÖLDÜRÜP ORMANA ATTI

Cinayet zanlısı Metin Ç., Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Zanlı sorgusunda, bir kişiyi daha öldürdüğünü ve ormana attığını itiraf etti.

Tekirdağ'da alacak verecek cinayeti: 2 ölü

ALACAK VERECEK MESELESİ

Kuşbahçe mevkisinde ormanlık alandaki aramada, Fesih Yıldız'ın (50) da cesedine ulaşıldı. Yıldız'ın cenazesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'da alacak verecek cinayeti: 2 ölü

Gözaltına alınan zanlının, alacak verecek meselesi yüzünden cinayetleri işlediği öğrenildi.

Tekirdağ'da alacak verecek cinayeti: 2 ölü

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