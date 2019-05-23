Tekirdağ'da alacak verecek cinayeti: 2 ölü

Ümit Özat: Orucun telafisi var ama maçın yok

1 Galatasaray'da Şener ve Okay sesleri Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Şener Özbayraklı, Galatasaray yolunda. Cimbom ayrıca Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu'yu da transfer etmeyi planlıyor.

2 Tecavüzcüsünü öldüren Nevin Yıldırım'ın cezası onandı Isparta'da, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım'ın müebbet hapis cezası kesinleşti.

3 Pendik'te kaza: 2 yaralı Pendik’de kontrolden çıkan araç kamyonete çarptı. Yaralanan iki araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

4 PKK'nın Karadeniz yapılanması çöktü Bin 700 komando ile yürütülen operasyonda, daralan çemberden dolayı kaçamadığı ve aç kaldığı için ortaya çıkan PKK'lı terörist Aras Aslan gözaltına alındı

5 Irak'ın kuzeyine bir hava harekatı daha Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör mevzileri yok edildi.

6 Van'da aracın yan döşemesinde 75 kilo eroin ele geçirildi Van’ın Edremit ilçesinde, şüphe üzerine aracın yan döşemeleri içerisinde zulalanmış 75 kilo 640 gram eroin bulundu.