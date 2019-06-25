Tekirdağ’da çöp kamyonunda korkutan yangın

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir çöp kamyonunda yangın meydana geldi.

Malkara Belediyesinin temizlik işçileri tarafından birikmiş çöplerin toplandığı sırada kamyon kasasındaki çöpler tutuştu. Temizlik işçileri ve kahvehanede oturan vatandaşlar telaş içinde itfaiyeye haber verdi. Çıkan yangını gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

MANGAL KÖMÜRÜNDEN ÇIKTI

Yangının, çöplerin arasına atılan mangal kömüründen çıktığı iddia edildi.

Olayla ilgili konuşan temizlik görevlisi, "İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor" dedi.

















