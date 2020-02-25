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Tekirdağ'da çöpleri yakmak için yakılan ateş eve sıçradı

Tekirdağ’da bir vatandaşın çöplerini temizlemek için yaktığı ateş bağ evine sıçradı.

İHA | 25.02.2020 - 06:26..
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Su Deposu yakınlarında, U.İ. çöpleri temizlemek için ateş yaktı.

ALEVLER EVİNE SIÇRADI

U.İ.'nin yaktığı ateş kendisine ait ahşap bağ evine sıçradı. Büyüyen yangını kontrol altına almayı başaramayan U.İ. çareyi itfaiyeyi çağırmakta buldu.

Çöp yakayım derken bağ evini yaktı VİDEO

EV KÜLE DÖNDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan bağ evindeki yangını söndürdü. Tahta barakadan yapılan bağ evi küle dönerken, olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da çöpleri yakmak için yakılan ateş eve sıçradı

Tekirdağ'da çöpleri yakmak için yakılan ateş eve sıçradı

Tekirdağ'da çöpleri yakmak için yakılan ateş eve sıçradı

Tekirdağ'da çöpleri yakmak için yakılan ateş eve sıçradı

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