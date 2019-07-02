Tekirdağ'da duvardan düşen bir buçuk yaşındaki çocuk öldü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Hazeran Sokak üzerinde yer alan bir apartmanın bahçesinde, korkunç bir olay yaşandı.

Yanında ablası olduğu halde bahçede oyun oynadığı apartman bahçesindeki duvara tırmanmaya çalıştığı öne sürülen 1,5 yaşındaki Ömer Zengin, iki metre yüksekliğindeki duvarın üzerinden aşağıya düştü.

KARDEŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE DUVARDAN DÜŞÜP ÖLDÜ

Kardeşinin düştüğünü gören ablası, annesine haber verdi. Özel araç ile sağlık ocağına oradan da ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürülen Ömer Zengin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın meydana geldiği yerde nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile polis ekipleri inceleme yaptı. Soruşturma sürüyor.





