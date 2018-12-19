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Tekirdağ'da eğitime 2 gün ara verildi

Beklenen kar Tekirdağ'ı etkisi altına aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada yoğun kar yağışı sebebiyle eğitim-öğretime 2 gün ara verilirken, hamile ve engelliler de izinli sayılacak.

İHA | 19.12.2018 - 09:16..
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Tekirdağ’da yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bugün ve yarın tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarıyla birlikte gece saat 02.30 sıralarında başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

TEKİRDAĞ'DA OKULLAR 2 GÜN TATİL

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiği açıkladı.

Paylaşılan bildiride; "Meteoroloji raporlarında da belirtildiği üzere olumsuz hava şartları nedeniyle, tüm ilçelerimizde 19 Aralık 2018 Çarşamba  ve 20 Aralık 2018 Perşembe günü olmak üzere (2 gün) tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir.Kamuda görevli hamile çalışanlar ve engelli çalışanlar bu tarihte izinli sayılacaklardır" denildi.

Tekirdağ'da eğitime 2 gün ara verildi

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