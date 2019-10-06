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Tekirdağ'da elektrik kaçağı hayvanları telef etti

Kapaklı ilçesinde Kadir Tezcan’a ait 2 büyükbaş hayvan, elektrik akımına kapıldı.

İHA | 06.10.2019 - 12:53..
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Hayvanlarını otlatmak için meraya salan Mevlide Tezcan, elektrik direğinin yanından geçen hayvanların bir anda yere yığıldığını fark etti.

Tekirdağ'da elektrik kaçağı hayvanları telef etti

2 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Mevlide Tezcan’ın çığlığını duyan mahalle sakinleri olaya müdahale ederek hayvanları kurtarmaya çalıştı. Mahallelinin çabası sonuçsuz kalınca iki büyükbaş hayvan telef oldu.

Tekirdağ'da elektrik kaçağı hayvanları telef etti

FENALIK GEÇİRDİ

Hayvanlarının cansız bedeni ile karşı karşıya kalan Mevlide Tezcan fenalaşarak yere yığıldı. Tezcan, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Telef olan hayvanlar ise olay yerine gelen kepçe ile mahalle dışına taşınarak toprağa gömüldü.

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