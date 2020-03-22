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Tekirdağ'da esnaf koronaya karşı paraları ütüledi

Bir esnaf, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paraları müşterilerden maşa ile alarak dokunmadan önce ütülüyor.

İHA | 22.03.2020 - 10:21..
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Çin’de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paraların dezenfekte edilmesinin ardından benzer bir yöntem Türkiye'de de kullanıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde esnaflık yapan Kahraman Bayazıt da, virüse karşı benzer bir önlem aldı.

MAŞA İLE ALDIĞI PARALARI ÜTÜLÜYOR

Kazandığı kağıt paraları elindeki maşa ile müşterinin elinden alan Bayazıt, daha sonra paraları kızgın bir ütü ile ütüleyerek üzerindeki mikropları öldürüyor.

Kahraman Beyazıt'ın koronavirüse karşı almış olduğu önlemi gören müşterileri ise bu durumu şaşkınlık ile karşıladı.

Tekirdağ'da esnaf koronaya karşı paraları ütüledi

Tekirdağ'da esnaf koronaya karşı paraları ütüledi

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