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Tekirdağ'da eve giren hırsızlar yatakta yatmış

Hırsızların eve girip yaptıkları şeyleri fark eden ev sahibi, "Ben 5 vakit namaz kılıyorum, sen nasıl benim evime girebilirsin" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

İHA |
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Tekirdağ'da eve giren hırsızlar yatakta yatmış

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Camiatik Mahallesi'nde, Mehmet ve Müslüm Çelik kardeşlerinin yaşadığı eve hırsız girdi.

4 gündür evde olmadıklarını belirten Mehmet Çelik, eve geldiğinde kapının kırıldığını fark etti.

"KENDİ EVLERİ GİBİ YATAKTA YATMIŞLAR"

İçeriyi dağınık vaziyette bulan Çelik, polisi arayıp hırsızlık ihbarında bulundu.

Yatakta bile uyumuşlar 500 lira kira parasının çalındığını belirten Mehmet Çelik, “Pes artık yani. Bu ne rahatlık, sanki kendi evleri gibi yatakta yatmışlar ve odalarda sigara bile içmişler.” diyerek gösterdi.

Tekirdağ'da eve giren hırsızlar yatakta yatmış ViDEO

"BEN 5 VAKİT NAMAZ KILIYORUM, SEN NASIL BENİM EVİME GİRERSİN"

Müslüm Çelik ise “Ben 5 vakit namazımı kılıyorum. Ayıp günah değil mi. Namaz kılan bir vatandaşım ben, sen nasıl benim evime girersin” diye konuştu.

Evde incelemelerde bulunan polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'da eve giren hırsızlar yatakta yatmış

Tekirdağ'da eve giren hırsızlar yatakta yatmış

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