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Tekirdağ’da fotokapanlarla yaban hayat görüntülendi

Tekirdağ'daki ormanlık alanda biyolojik kaçaçılığı önlemek için fotokapanlar kuruldu.

AA | 17.07.2019 - 12:31..
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Tekirdağ'da ormanlık alan içerisine kurulan fotokapanlara yaban domuzu, karaca, kurt, tilki, porsuk, çakal ve çeşitli kuş türleri yansıdı.

BİYOLOJİK KAÇAKÇILIK ÖNLEME ÇALIŞMALARI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik ekiplerce kentte koruma ve kontrol çalışmaları, biyolojik çeşitlilik takibi, biyolojik kaçakçılık önleme çalışmaları devam ediyor. 
Çalışmalar kapsamında yaban hayatının yoğun olduğu alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Tekirdağ’da fotokapanlarla yaban hayat görüntülendi

Tekirdağ’da fotokapanlarla yaban hayat görüntülendi ViDEO

POPÜLASYONLARIN ARTIŞI GÖZLEMLENDİ

Fotokapan izleme çalışmaları sonucunda yaban hayvanlarının popülasyonlarında bir artış olduğu gözlemlendi. 

Fotokapanlar ile yaban domuzu, karaca, kurt, tilki, porsuk, çakal ve çeşitli kuş türleri doğal ortamlarında görüntülendi.

Tekirdağ’da fotokapanlarla yaban hayat görüntülendi

Tekirdağ’da fotokapanlarla yaban hayat görüntülendi

Tekirdağ’da fotokapanlarla yaban hayat görüntülendi

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