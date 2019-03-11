Tekirdağ'da göçmen kaçakçılarına operasyonda 4 tutuklama

Tekirdağ Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaybey Mahallesi mevkiindeki uygulama noktasında 2 otomobili durdurmak istedi. Sürücülerinin 'dur' ihtarına uymaması üzerine kovalamaca yaşandı. Araçlar, yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaca sonucu Yaylagöne Mahallesi mevkiinde güçlükle durduruldu.

6 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Otomobillerde yapılan aramada Pakistan ve Bangladeş uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve organizatörler A.A. (42), F.Y. (26), E.T. (30) ve E.D. (26) ise gözaltına aldı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen A.A., F.Y., E.T. ve E.D. ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.















