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Tekirdağ'da göçmen kaçakçılarına operasyonda 4 tutuklama

Yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 6 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi mahkemece tutuklandı.

DHA | 11.03.2019 - 03:19..
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Tekirdağ Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaybey Mahallesi mevkiindeki uygulama noktasında 2 otomobili durdurmak istedi. Sürücülerinin 'dur' ihtarına uymaması üzerine kovalamaca yaşandı. Araçlar, yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaca sonucu Yaylagöne Mahallesi mevkiinde güçlükle durduruldu.

Tekirdağ'da göçmen kaçakçılarına operasyonda 4 tutuklama

6 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Otomobillerde yapılan aramada Pakistan ve Bangladeş uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve organizatörler A.A. (42), F.Y. (26), E.T. (30) ve E.D. (26) ise gözaltına aldı. 
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen A.A., F.Y., E.T. ve E.D. ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Tekirdağ'da göçmen kaçakçılarına operasyonda 4 tutuklama

Tekirdağ'da göçmen kaçakçılarına operasyonda 4 tutuklama

Tekirdağ'da göçmen kaçakçılarına operasyonda 4 tutuklama


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