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Tekirdağ'da hurdacı dükkanına silahlı saldırı anı

Çorlu ilçesinde hurdacı olarak hizmet veren bir iş yerine, dışarıdan 5 el ateş edildi. O anlar ise güvenlik kameralarına yakalandı.

İHA | 22.08.2019 - 12:53..
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Çorlu Şeyhsinan Mahallesi’nde A.Ş., kendisine ait iş yerinde çalıştığı sırada dışarıdan 5 el silah sesi duydu. Sesler üzerine dışarı çıkan A.Ş., motosikletli 2 şahsın olay yerinden kaçtığını gördü.

Tekirdağ'da hurdacı dükkanına silahlı saldırı anı

2 LASTİK PATLADI

İş yerini kontrol eden şahıs, dükkanın içerisinde bulunan forkliftin 2 lastiğinin patladığını, dükkanın önünde bulunan hususi aracında ise bagaj ve tekerinde mermi izi olduğunu fark etti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumun polis ekiplerine ihbar edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelilerin takibini sürdürüyor.

Tekirdağ'da hurdacı dükkanına silahlı saldırı anı

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