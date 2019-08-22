Tekirdağ'da hurdacı dükkanına silahlı saldırı anı

Çorlu Şeyhsinan Mahallesi’nde A.Ş., kendisine ait iş yerinde çalıştığı sırada dışarıdan 5 el silah sesi duydu. Sesler üzerine dışarı çıkan A.Ş., motosikletli 2 şahsın olay yerinden kaçtığını gördü.

2 LASTİK PATLADI

İş yerini kontrol eden şahıs, dükkanın içerisinde bulunan forkliftin 2 lastiğinin patladığını, dükkanın önünde bulunan hususi aracında ise bagaj ve tekerinde mermi izi olduğunu fark etti.

Güpegündüz iş yerini taradılar VİDEO



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumun polis ekiplerine ihbar edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelilerin takibini sürdürüyor.