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Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı

Kontrolden çıkan araç karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

DHA | 08.03.2020 - 11:18..
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Yıldırım Kocapınar yönetimindeki 34 BLU 730 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Hamza Akdeniz yönetimindeki 27 AAY 015 plakalı otomobile çarptı.

Akdeniz’in otomobili yoldan çıkıp ters dönerken, diğer otomobil ise tarlaya girdi.

Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı

4'Ü ÇOCUK 7 YARALI

Kaza sonrası, Yıldırım Kocapınar ile Hamza Akdeniz eşi Ayşe Gül, çocukları Ömer Asaf,  Zeliha, ve Mertcan Akdeniz, ile Adeviye Balcı yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından kısa süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı

"OTOMOBİL BİRDEN KARŞI ŞERİDE GEÇİP BİZE VURDU"

Otomobilin karşı şeritten geçip aracına çarptığını belirten Hamza Akdeniz, “Kazanın nasıl olduğunu anlayamadım. Şok olduk. Otomobil karşı şeritten geçti, bize vurdu ve fırlatıp attı.” dedi.

Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı

Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı

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