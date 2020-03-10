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Tekirdağ'da iki noktada daha doğalgaz bulundu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ’da yürütülen doğalgaz arama çalışmalarında, iki noktada daha doğal gaz bulunduğu açıklandı.

İHA | 10.03.2020 - 16:04..
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Doğu Akdeniz'de tüm baskılara rağmen 2 sondaj gemisiyle çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Tekirdağ'da da doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Tekirdağ’da iki kuyuda daha doğalgaz bulundu VİDEO

2 LOKASYONDA DAHA GAZ BULUNDU

Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca mahallesindeki iki kuyuda daha doğalgaz buldu.

Tekirdağ'da iki noktada daha doğalgaz bulundu

Yaklaşık 5 aydır bölgede çalışmalarını sürdüren TPAO'nun, gaz bulduğu yeni noktaların Kazakgöl-1 ve Doğu Pınarca-1 lokasyonlarında olduğu bildirildi.

Tekirdağ'da iki noktada daha doğalgaz bulundu

YAKIN ZAMANDA ŞEBEKEYE GAZ VERİLECEK

Bölgede doğalgaz altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde şebekeye doğalgaz verileceği öğrenildi.

Tekirdağ'da iki noktada daha doğalgaz bulundu

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