Tekirdağ'da iki noktada daha doğalgaz bulundu

Doğu Akdeniz'de tüm baskılara rağmen 2 sondaj gemisiyle çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Tekirdağ'da da doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Tekirdağ’da iki kuyuda daha doğalgaz bulundu VİDEO

2 LOKASYONDA DAHA GAZ BULUNDU

Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca mahallesindeki iki kuyuda daha doğalgaz buldu.

Yaklaşık 5 aydır bölgede çalışmalarını sürdüren TPAO'nun, gaz bulduğu yeni noktaların Kazakgöl-1 ve Doğu Pınarca-1 lokasyonlarında olduğu bildirildi.

YAKIN ZAMANDA ŞEBEKEYE GAZ VERİLECEK

Bölgede doğalgaz altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde şebekeye doğalgaz verileceği öğrenildi.