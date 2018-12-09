Tekirdağ'da tırlar çarpıştı

Muratlı'dan Lüleburgaz istikametine giden Mehmet Z. idaresindeki 59 NE 269 plakalı tır, Büyükkarıştıran mevkisinde karşı yönden gelen Deniz Ş'nin kullandığı 34 SN 9616 tır ile çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TIRDA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Tırda sıkışan yaralı sürücü Mehmet Z, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafik akışı Muratlı-Lüleburgaz yolunda bir süre tek şeritten sağlandı.