taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6708
Euro
6.258
Altın
1554.76
Borsa
100077.47
Gram Altın
283.208

Tekirdağ'da ikiz plakayla milyonluk soygun

Bir fabrikadan ikiz plakalı araç ile 20 ton ağırlığında kumaş çalındı.

İHA | 04.09.2019 - 22:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir fabrikadan yüklenen ve Adapazarı’na teslim edilmesi istenen 1 milyon lira değerindeki kumaşın ortadan kaybolmasının ardından fabrika yöneticilerinin ihbarı ile harekete geçen jandarma kayıp kumaşların izini sürdü.

JANDARMA PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Çekici ve dorse plakasının ikiz plaka olduğunu kumaşları teslim alan sürücünün fabrika yetkililerine ibraz ettiği Selçuk Yıldırım adına düzenlenmiş ehliyetin de sahte olduğunu belirleyen Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ikiz plakalı araçlar ve çalınan kumaşlar ile olayı gerçekleştiren şüphelilerin peşine düştü.

2 AYRI DEPO TESPİT EDİLDİ

Fabrikanın güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ve ilk olarak olayda kullanılan 11 AU 411 plakalı çekiciyi İstanbul Beylikdüzü’nde terk edilmiş olarak bulan jandarma ekipleri Eyüp ilçesinde de ikiz plakalı dorse ve çalınan kumaşların saklandığı iki ayrı depoyu tespit etti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İkiz plakalı çekici ve dorse ile Ergene ilçesindeki fabrikadan Adapazarı’na götürülmek üzere alınan ancak yerine teslim edilmeyen kumaşlara el koyan ekipler olayla ilgili olarak da 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Tekirdağ'da ikiz plakayla milyonluk soygun

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdüllatif Şener küçük bir toplulukla miting yaptı

Abdüllatif Şener küçük bir toplulukla miting yaptı

97
Hamidiye Sularına yüzde 50 zam geldi

Hamidiye Sularına yüzde 50 zam geldi

1100
Bursa'da tuvaleti yıkılan minibüsçüler isyan etti

Bursa'da tuvaleti yıkılan minibüsçüler isyan etti

64
Ferdi Tayfur'un kızı tek celsede boşandı

Ferdi Tayfur'un kızı tek celsede boşandı

100
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan boşanma kararı

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan boşanma kararı

172
Bursa'da 2 buçuk yaşındaki çocuklarına içki içirdiler

Bursa'da 2 buçuk yaşındaki çocuklarına içki içirdiler

274
Galatasaray, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor

Galatasaray, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir