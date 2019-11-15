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Tekirdağ'da ıslak mendil hırsızlığı

Ergene ilçesinde 25 bin lira değerinde ıslak mendil çalındı. Düzenlenen operasyonda, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İHA | 15.11.2019 - 13:06..
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Hırsızlar şimdi bir de ıslak mendil hırsızlığına başladı. Tekirdağ Ergene ilçesinde, Ulaş Mahallesi'nde bir iş yeri için gelen ihbarı değerlendiren ekipler, karşılaştıkları görüntüyle şaşkınlıklarını gizleyemedi.

25 BİN LİRALIK ISLAK MENDİL HIRSIZLIĞI

Jandarma ekipleri, yaptıkları operasyon çerçevesinde 25 bin lira değerindeki 2 bin 500 ıslak mendilin, bir araçla Çorlu ilçesinde bulunan toptancı deposuna gittiğini tespit etti.

Tekirdağ'da ıslak mendil hırsızlığı

5 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, çalınan malzemeler bulunduktan sonra mal sahibine teslim edilirken, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 8 kişiden 5'i gözaltına alındı.

Tekirdağ'da ıslak mendil hırsızlığı

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Firari durumunda olan 3 kişinin yakalanması için ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yakalanan 5 kişinin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Tekirdağ'da ıslak mendil hırsızlığı

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